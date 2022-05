Traffico Roma del 05-05-2022 ore 07:30 (Di giovedì 5 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo code anche sulla carreggiata interna del raccordo Casilina ed Appia segnalato anche un incidente Traffico incolonnato sul tratto Urbano della A24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est code per Traffico sulla via Flaminia tra il raccordo via dei punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile l’aeroporto del Lourdes in direzione della tangenziale lavori sulla via Pontina in colonna nel Traffico tra Romano e Castel di Decima in direzione di Roma per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo code anche sulla carreggiata interna del raccordo Casilina ed Appia segnalato anche un incidenteincolonnato sul tratto Urbano della A24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est code persulla via Flaminia tra il raccordo via dei punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile l’aeroporto del Lourdes in direzione della tangenziale lavori sulla via Pontina in colonna neltrano e Castel di Decima in direzione diper dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - romamobilita : #Roma #viabilità Domenica, nella zona del Circo Massimo, la manifestazione sportiva Race for the cure. Domenica qui… - VAIstradeanas : 07:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #traffico - A24 Roma-Teramo ?????? Coda di 5 km tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est… - StefanoDeMaron : RT @EnacGov: #ENAC: Online i Dati di traffico 2021. Avviata ripresa con 80 milioni e mezzo di passeggeri negli aeroporti italiani nel 2021… -