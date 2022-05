Juve, un motivo in più nel testa a testa col Napoli: quanto vale il terzo posto (Di lunedì 2 maggio 2022) Punti alla mano la Juventus di questa stagione non potrà fare meglio sul campo di quella dell'anno scorso: anche vincendo le ultime tre partite, Massimiliano Allegri al massimo eguaglierebbe i 78 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 maggio 2022) Punti alla mano lantus di questa stagione non potrà fare meglio sul campo di quella dell'anno scorso: anche vincendo le ultime tre partite, Massimiliano Allegri al massimo eguaglierebbe i 78 ...

DespricableMe : RT @Gazzetta_it: Juve, un motivo in più nel testa a testa col Napoli: quanto vale il terzo posto - sportli26181512 : Juve, un motivo in più nel testa a testa col Napoli: quanto vale il terzo posto: Juve, un motivo in più nel testa a… - ZuzAntony : RT @Manufin11: Ogni volta dopo la partita #AllegriOut in tendenza, ormai non lo sopporta il 70% della tifoseria, odiato da tutti o quasi, p… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Juve, un motivo in più nel testa a testa col Napoli: quanto vale il terzo posto - Gazzetta_it : Juve, un motivo in più nel testa a testa col Napoli: quanto vale il terzo posto -