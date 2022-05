(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Personale della locale Squadra Mobile, unitamente agli operatori della squadra investigativa del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore (SA), nella tarda serata di sabato 30 aprile u.s., hanno tratto in arresto un pregiudicato, già indomiciliare. L’uomo, a seguito di perquisizione effettuata presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di 190 grammi di hashish. Posto a disposizione dell’Autorità giudiziari, nella giornata odierna sarà giudicato per direttissima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

positanonews : Nocera Inferiore: la Polizia di Stato arresta un 32enne per detenzione di 190 grammi di sostanza stupefacente tra l… - anteprima24 : ** #Detenzione di sostanza stupefacente, arrestato un 32enne ** - positanonews : #Copertina #Cronaca #arresti #Nocerainferiore #poliziadistato Nocera Inferiore: la Polizia di Stato arresta un 32en… - milanomagazine : E' stato arrestato l'uomo che nascondeva droga, adesso è agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sos… - wesud_news : Crotone, la Polizia di Stato arresta due persone per detenzione di sostanza stupefacente -

Questure sul web

... dei reati di 'illegale di arma da guerra, di arma comune da sparo, ricettazione eai fini di spaccio di stupefacenti' e 'ai fini di spaccio distupefacente'.Il tutto veniva dunque sottoposto a sequestro e l'uomo, alla luce di quanto sopra, veniva tratto in arresto per il reato diai fini di spaccio distupefacente. Arezzo, 02 maggio ... Crotone. La Polizia di Stato arresta due persone per detenzione di sostanza stupefacente Nocera Inferiore, Agro, Polizia, spaccio, droga, domiciliari Nocera Inferiore, 32enne nei guai per detenzione di sostanza stupefacente: era già ai domiciliari Nella tarda serata di sabato 30 aprile, ...L’uomo era cittadino tunisino, di cinquantasette anni, non regolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per i reati in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ...