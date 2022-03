GARI è quotato su CoinDCX | il principale scambio di criptovalute in India

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 2 marzo 2022) CoinText ha appreso da un comunicato stampa che uno dei social token più famosi al mondo ha annunciato la sua quotazione su. L'elenco fornirà agli oltre 10 milioni di utentini diun altro modo per accedere ad uno dei più grandi progetti in esecuzione su Solana. Aumento della liquidità La quotazione aumenterà inoltre la liquidità die ne promuoverà la penetrazione nelle più ampie comunità globali. Il token è stato elencato specificamente per soddisfare le richieste di innumerevoli creatori in tutto il mondo.è anchesu Kucoin, MEXC, Bitmart, Zebpay, Huobi e FTX. Cos'èè il token nativo di Chin, noto come il TikTokno. Questa è un'app per brevi video che è ...