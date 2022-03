CDiNnovation e InNova Bergamo per una smart city accessibile e digitale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 marzo 2022) La sostenibilità è al primo posto per, società che accompagna le imprese nel processo di trasformazionee che da due anni collabora con, l’Associazione che rappresenta un laboratorio di idee e buone prassi e che promuove spunti di riflessione volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Sin dai primi mesi dell’emergenza pandemica, quando l’Italia si è ritrovata a dover fronteggiare la sfida del, le due realtà hanno collaborato in modo sinergico per fornire ai cittadini, attraverso strumenti semplici e immediati, una corretta cultura del, sostenendo le persone nella scoperta dei nuovi mezzi di comunicazione social. Tra questi una guidelinea ...