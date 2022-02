F1, GP Arabia Saudita 2022: svelate le modifiche al circuito di Jeddah per aumentare la sicurezza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando manca ormai meno di un mese al ritorno della Formula Uno in Arabia Saudita per il secondo Gran Premio del Mondiale 2022 (in programma dal 25 al 27 marzo), emergono nuovi dettagli a proposito dei cambiamenti che verranno apportati al Jeddah Corniche Circuit per migliorare lo standard di sicurezza della pista rispetto al controverso debutto andato in scena lo scorso dicembre. “È già stato confermato che alcune piccole modifiche saranno apportate al circuito per aiutare a migliorare la visibilità dei piloti dall’abitacolo, migliorando la visibilità in diversi punti del circuito, tra cui le curve 2, 3, 14 e 21, dove le barriere saranno spostate indietro tra 1,5 e 2 metri“, spiega il promotore dell’evento Saudi Motorsport Company. “Allo stesso modo, ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando manca ormai meno di un mese al ritorno della Formula Uno inper il secondo Gran Premio del Mondiale(in programma dal 25 al 27 marzo), emergono nuovi dettagli a proposito dei cambiamenti che verranno apportati alCorniche Circuit per migliorare lo standard didella pista rispetto al controverso debutto andato in scena lo scorso dicembre. “È già stato confermato che alcune piccolesaranno apportate alper aiutare a migliorare la visibilità dei piloti dall’abitacolo, migliorando la visibilità in diversi punti del, tra cui le curve 2, 3, 14 e 21, dove le barriere saranno spostate indietro tra 1,5 e 2 metri“, spiega il promotore dell’evento Saudi Motorsport Company. “Allo stesso modo, ...

Advertising

ArcaduAngelo : RT @Thetrut63021213: Suona quasi come un vaffa.. L' Arabia Saudita ritiene ancora validi gli accordi Opec + con la Russia. - Marco_sx2 : RT @petunianelsole: L'Arabia Saudita ha annunciato la scoperta di nuovi giacimenti di gas naturale in quattro diverse regioni del regno pet… - SilviaGiomi : RT @LucaGalizia: Siamo ipocriti al massimo grado. Ora pare che #Putin sia il demonio e chiunque gli abbia mai stretto la mano meriti l'infe… - Thetrut63021213 : Suona quasi come un vaffa.. L' Arabia Saudita ritiene ancora validi gli accordi Opec + con la Russia. - MARCO1356662232 : RYAD: PRODURRA' SOLO CARBURANTI 'VERDI'.. SEGUENDO POLITICHE: GREEN ECONOMY.. Firmed: PRINCIPE OMAR D'ARABIA SAUD… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita La doppia morale dei media sull'Ucraina Se fossero persone brune in Yemen o in Palestina a fare lo stesso, verrebbero etichettati come terroristi che meritano il bombardamento con droni da parte di Israele o Arabia Saudita". Su BFM TV, il ...

golf, Mickelson nella bufera Phil Mickelson Le dure accuse rivolte all'Arabia Saudita, ma anche al PGA Tour, costano molto care a Phil Mickelson. Lefty non aveva risparmiato critiche alla Superlega ma neanche al PGA Tour. Durante un'intervista rilasciata ad Alan Shipnuck ...

F1 | L'Arabia Saudita delinea le modifiche al circuito di Jeddah Motorsport.com - IT F1, GP Arabia Saudita 2022: svelate le modifiche al circuito di Jeddah per aumentare la sicurezza Quando manca ormai meno di un mese al ritorno della Formula Uno in Arabia Saudita per il secondo Gran Premio del Mondiale 2022 (in programma dal 25 al 27 marzo), emergono nuovi dettagli a proposito de ...

Gedda si rifà il look Il GP dell'Arabia Saudita era stato uno dei più discussi e controversi nella scorsa stagione; previste alcune modifiche per la sicurezza ...

Se fossero persone brune in Yemen o in Palestina a fare lo stesso, verrebbero etichettati come terroristi che meritano il bombardamento con droni da parte di Israele o". Su BFM TV, il ...Phil Mickelson Le dure accuse rivolte all', ma anche al PGA Tour, costano molto care a Phil Mickelson. Lefty non aveva risparmiato critiche alla Superlega ma neanche al PGA Tour. Durante un'intervista rilasciata ad Alan Shipnuck ...Quando manca ormai meno di un mese al ritorno della Formula Uno in Arabia Saudita per il secondo Gran Premio del Mondiale 2022 (in programma dal 25 al 27 marzo), emergono nuovi dettagli a proposito de ...Il GP dell'Arabia Saudita era stato uno dei più discussi e controversi nella scorsa stagione; previste alcune modifiche per la sicurezza ...