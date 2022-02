Ucraina, Carfagna: “Accogliere i bambini e le donne in fuga è il nostro primo dovere” (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA – “Mi commuove il coraggio e la forza delle madri. Accogliere i bambini e le donne in fuga è il nostro primo dovere”. Lo afferma su Facebook la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto), a proposito della guerra in Ucraina e della difficile situazione che sta vivendo la popolazione locale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA – “Mi commuove il coraggio e la forza delle madri.e leinè il”. Lo afferma su Facebook la ministra per il Sud, Mara(foto), a proposito della guerra ine della difficile situazione che sta vivendo la popolazione locale. L'articolo L'Opinionista.

