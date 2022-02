Incidente a Palermo, la vittima è Carlotta Rosano (Di domenica 27 febbraio 2022) Palermo – E’ la 18enne Carlotta Rosano la vittima dell’Incidente avvenuto stamattina in viale Del Fante a Palermo. La 18enne viaggiava con altre tre amiche a bordo di un’auto, una Fiat 600, che si è schiantata contro un muro. Le tre amiche sono state portate in ospedale. Sulla giovane alla guida si stanno eseguendo gli esami alcolemici e tossicologici. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. La giovane stava seguendo dei corsi di formazione all’Euroform. Le altre tre ragazze sono ricoverate all’ospedale in gravi condizioni. E’ la 18enne Carlotta Rosano la vittima dell’Incidente avvenuto stamattina in viale Del Fante a Palermo. 27 Febbraio 2022 Il Cioccolato di Modica IGP ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 27 febbraio 2022)– E’ la 18enneladell’avvenuto stamattina in viale Del Fante a. La 18enne viaggiava con altre tre amiche a bordo di un’auto, una Fiat 600, che si è schiantata contro un muro. Le tre amiche sono state portate in ospedale. Sulla giovane alla guida si stanno eseguendo gli esami alcolemici e tossicologici. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. La giovane stava seguendo dei corsi di formazione all’Euroform. Le altre tre ragazze sono ricoverate all’ospedale in gravi condizioni. E’ la 18enneladell’avvenuto stamattina in viale Del Fante a. 27 Febbraio 2022 Il Cioccolato di Modica IGP ...

