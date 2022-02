Amore al primo sguardo! (Di domenica 27 febbraio 2022) «La borsa di una donna è la sua segreta fonte di potere», se anche voi confermate questa frase tratta dal film “Come farsi lasciare in 10 giorni” occorre scegliere bene la vostra “arma” per la stagione in arrivo. Per non commettere errori basta puntare su una maison che eccelle in fatto di accessori, Prada, e sulla sua nuova icona per la Primavera-Estate 2022: la borsa Re-Edition 1995. E scoprite anche tutte le altre capsule collection, collaborazioni, approfondimenti ed eventi per restare sempre aggiornati sulle idee shopping di stagione. Febbraio 2022: idee shopping moda guarda le foto La nuova borsa ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 febbraio 2022) «La borsa di una donna è la sua segreta fonte di potere», se anche voi confermate questa frase tratta dal film “Come farsi lasciare in 10 giorni” occorre scegliere bene la vostra “arma” per la stagione in arrivo. Per non commettere errori basta puntare su una maison che eccelle in fatto di accessori, Prada, e sulla sua nuova icona per la Primavera-Estate 2022: la borsa Re-Edition 1995. E scoprite anche tutte le altre capsule collection, collaborazioni, approfondimenti ed eventi per restare sempre aggiornati sulle idee shopping di stagione. Febbraio 2022: idee shopping moda guarda le foto La nuova borsa ...

