È guerra anche sul numero delle vittime (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 8.44 - Mosca e Kiev danno numeri differenti L'invasione russa in Ucraina è ormai una guerra di nervi e anche di informazione. Basta pensare al bilancio delle vittime e dei danni agli eserciti avversari che le due parti in campo fanno in queste ore. L'Ucraina parla di 8mila soldati russi uccisi, di 6 aerei abbattuti, tra cui un aereo da trasporto militare con molti soldati a bordo. Sarebbero 60 i carri ed i cingolati russi distrutti. Addirittura da Kiev raccontano di soldati russi catturati e persino di decine di uomini che avrebbero disertato, arrendendosi volontariamente. Diversi i numeri di Mosca che racconta di perdite lievi Leggi su panorama (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 8.44 - Mosca e Kiev danno numeri differenti L'invasione russa in Ucraina è ormai unadi nervi edi informazione. Basta pensare al bilancioe dei danni agli eserciti avversari che le due parti in campo fanno in queste ore. L'Ucraina parla di 8mila soldati russi uccisi, di 6 aerei abbattuti, tra cui un aereo da trasporto militare con molti soldati a bordo. Sarebbero 60 i carri ed i cingolati russi distrutti. Addirittura da Kiev raccontano di soldati russi catturati e persino di decine di uomini che avrebbero disertato, arrendendosi volontariamente. Diversi i numeri di Mosca che racconta di perdite lievi

Advertising

GinoStrada : 'Bisognerebbe sostituire la parola guerra con la parola 'sterminio di civili'.' Cosi parlava #GinoStrada agli stude… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra colpisce anche i bambini fragili: evacuati d'urgenza da Kiev alcuni piccoli oncologici. Ma molt… - enpaonlus : La guerra in Ucraina colpisce anche gli animali, il volontario italiano Andrea Cisternino: “facciamo scorte d… - BigaroniSilvia : RT @Animal_Genocide: Ucraina, stato di emergenza anche per gli #animali. Le associazioni: «Non abbandoniamoli» La guerra tra #Russia e #Ucr… - cantatope : @EnricoLetta On. Vi volete mettere in testa che noi abbiamo una Costituzione e che va rispettata. 'L'Italia ripudia… -