Guerra all'Ucraina: l'inizio delle partite di calcio con 5 minuti di ritardo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Cominceranno con 5 minuti di ritardo le partite dei campionati di calcio di questo week end. Arriva un altro gesto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino e di protesta contro la Guerra scatenata dalla Russia. Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, dice: "Lo sport non fa politica, ma vuole la pace". La Serie A, la Serie B, la Serie C e le altre categorie per la cessazione del conflitto.

