Genoa-Inter | probabili formazioni | Lautaro in vantaggio su Sanchez | Blessin…

Advertising

ImpieriFilippo2 : RT @Nicola89144151: Oggi alle 18:45 Milan - Udinese e alle 21:00 Genoa - Inter Partite di livello e spessore identico, sicuramente rognose… - buoncalcio : #GenoaInter: i convocati di Blessin. Torna Amiri, fuori Ekuban - GuidoCal : RT @InterOlogy1908: Il preview di #GenoaInter è OUT! di @chiaramazzolenl ??????? #ForzaInter - occhio_notizie : I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria - sogniappesi1985 : RT @InterOlogy1908: Il preview di #GenoaInter è OUT! di @chiaramazzolenl ??????? #ForzaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Inter

...1? Continuare con il modulo che finché ha garantito l'imbattibilità o cambiare per inseguire la prima vittoria? A poche ore dal fischio d'inizio della sfida interna con l', il tecnico del...è l'anticipo della 27esima giornata di Serie A. La partita si giocherà al Marassi questa sera alle ore 21 ( qui le probabili formazioni ) in quello che sarà il match numero 110 in ...Calcio d'inizio alle 21:05 allo stadio "Luigi Ferraris" dove, questa sera, Genoa e Inter si affronteranno nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Su iniziativa della Lega Calcio, ...La Federcalcio ha deciso di posticipare di 5 minuti l'inizio delle fare, tra cui Genoa-Inter, come segnale di solidarietà al popolo ucraino. Cosi la Figc: "Il calcio italiano scende in campo unito per ...