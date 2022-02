Advertising

smilypapiking : RT @simonespetia: A proposito di gas liquefatto, sul quale - dice Draghi - dovremo contare sempre di più. Il Tar ha sostanzialmente sbloc… - RistagnoAnna : RT @simonespetia: A proposito di gas liquefatto, sul quale - dice Draghi - dovremo contare sempre di più. Il Tar ha sostanzialmente sbloc… - fisco24_info : Gas: rigassificatore Livorno a pieno regime, è 5% fabbisogno: Scarica una nave a settimana. Capacità terminal 3,75… - venti4ore : Gas rigassificatore Livorno a pieno regime, è 5% fabbisogno - MauroCaprioglio : RT @simonespetia: A proposito di gas liquefatto, sul quale - dice Draghi - dovremo contare sempre di più. Il Tar ha sostanzialmente sbloc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gas rigassificatore

Agenzia ANSA

IlFsru Toscana, al largo della costa di Livorno, sta lavorando a pieno regime, ... Giovanni Giorgi - Da allora abbiamo ricevutoda quasi tutte le aree del mondo: Algeria, Camerun, ...Diciotto anni per vedere più vicina la realizzazione di un impianto che potrebbe dare piùe una ...di Agrigento e sbloccato l'iter per la costruzione del metanodotto a servizio del...«Di fronte all’aumento esponenziale dei prezzi del gas, alla guerra e ai possibili problemi di approvvigionamento, occorre reagire in modo strutturale e Energia, gli ambientalisti rispondono a Draghi: ...Di fronte all’aumento esponenziale dei prezzi del gas, alla guerra e ai possibili problemi di approvvigionamento, occorre reagire in modo strutturale e non con soluzioni a volte false, a volte inammis ...