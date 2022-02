Atalanta, passeggiata in Grecia: Olympiacos dominato, ora attesa per l’urna di Nyon (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Atalanta gela l’inferno di Atene e con una prova fatta di sostanza e carattere annienta l’Olympiacos superando il turno e qualificandosi agli ottavi di Europa League. La formazione nerazzurra rifila ben tre reti ai greci in una partita che domina ampiamente, non consentendo mai ai giocatori avversari di mettere in pericolo la retroguardia atalantina. Nella giornata funestata dalle ostilità in terra ucraina, Malinovskyi si è tolto la soddisfazione di realizzare una doppietta con il suo pezzo forte, il tiro da fuori area esibendo dopo i gol una maglietta contro la guerra nella sua terra. Gli uomini di Gasperini non si sono mai fatti condizionare dal caldo ambiente del Pireo, gestendo con grande intelligenza una partita che poteva essere problematica. Prova ne è la totale assenza di palle gol concesse ai biancorossi che normalmente sul proprio terreno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’gela l’inferno di Atene e con una prova fatta di sostanza e carattere annienta l’superando il turno e qualificandosi agli ottavi di Europa League. La formazione nerazzurra rifila ben tre reti ai greci in una partita che domina ampiamente, non consentendo mai ai giocatori avversari di mettere in pericolo la retroguardia atalantina. Nella giornata funestata dalle ostilità in terra ucraina, Malinovskyi si è tolto la soddisfazione di realizzare una doppietta con il suo pezzo forte, il tiro da fuori area esibendo dopo i gol una maglietta contro la guerra nella sua terra. Gli uomini di Gasperini non si sono mai fatti condizionare dal caldo ambiente del Pireo, gestendo con grande intelligenza una partita che poteva essere problematica. Prova ne è la totale assenza di palle gol concesse ai biancorossi che normalmente sul proprio terreno ...

