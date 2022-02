Amici 21: Due allievi eliminati immediatamente, ecco il motivo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessandra Celentano e Rudy Zerbi annunciano un provvedimento per gli allievi di Amici: chi sarà eliminato? anticipazioni AmiciBrutte notizie per due allievi della scuola di Amici 21. Le anticipazioni ci fanno sapere che due ragazzi dovranno abbandonare la classe. Il motivo riguarda il comportamento di alcuni di loro e in particolare: Aisha, Crytical, Calma, LDA, Christian, Leonardo e Nunzio. A detta di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano alcuni partecipanti tra questi nominati non studiano e non rispettano le regole. In particolare Rudy ha definito il loro atteggiamento da “villaggio turistico”. Ma cosa succederà? Vediamo nel dettaglio In arrivo provvedimenti disciplinari nella scuola di Amici 21 Rudy e Alessandra Celentano non sembrano volere nella ... Leggi su formatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessandra Celentano e Rudy Zerbi annunciano un provvedimento per glidi: chi sarà eliminato? anticipazioniBrutte notizie per duedella scuola di21. Le anticipazioni ci fanno sapere che due ragazzi dovranno abbandonare la classe. Ilriguarda il comportamento di alcuni di loro e in particolare: Aisha, Crytical, Calma, LDA, Christian, Leonardo e Nunzio. A detta di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano alcuni partecipanti tra questi nominati non studiano e non rispettano le regole. In particolare Rudy ha definito il loro atteggiamento da “villaggio turistico”. Ma cosa succederà? Vediamo nel dettaglio In arrivo provvedimenti disciplinari nella scuola di21 Rudy e Alessandra Celentano non sembrano volere nella ...

