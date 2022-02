Ucraina, Salvini: “La Lega condanna ogni aggressione militare” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l’auspicio è l’immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini (foto), commentando l’invasione russa in Ucraina. Salvini parla di “un giovedì orribile”, con “immagini che non avremmo mai più voluto vedere, speriamo che tutto si fermi presto e la ragione torni a prevalere”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “Lacon fermezza, l’auspicio è l’immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati”. Lo afferma il leader dellaMatteo(foto), commentando l’invasione russa inparla di “un giovedì orribile”, con “immagini che non avremmo mai più voluto vedere, speriamo che tutto si fermi presto e la ragione torni a prevalere”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

eziomauro : Ucraina-Russia, quando Salvini lodava le mosse di Putin su Donbass e Crimea - brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - ilpost : Precisazione: il post di Matteo Salvini su Putin che avevamo indicato come cancellato è stato ripristinato - FatimaCurzio : RT @IstintoDiVino: Ricordatevi bene cosa ne pensano #Salvini e #Lega di #Putin e del suo operato... #Ucrainarussia #Ucraina #RussiaUcraina… - Tommasolabate : Non sono difensore di Salvini ma non credo sia un esercizio utile riempire il web di tutte le cose che Salvini avev… -