Ucraina invasa dalla Russia, "il cyberattacco che ha preceduto l'invasione preparato da due mesi" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sarebbe stato in preparazione per due mesi il cyberattacco all'Ucraina che ha preceduto l'invasione russa nel Paese. Secondo i ricercatori della società di sicurezza informatica ESET, un software distruttivo è stato individuato in centinaia di computer in Ucraina, poche ore prima dell'avvio delle operazioni militari da parte di Putin. Il software farebbe parte di quella che – secondo i funzionari ucraini – è stata un'ondata di attacchi cibernetici progressiva mirata al Paese ora in guerra aperta. In una serie di dichiarazioni pubblicate su Twitter, ESET ha affermato che il programma, un cosiddetto "wiper" (che utilizzerebbe i driver di un programma di partizionamento denominato "EaseUS Partition Master" secondo ESET per corrompere i dispositivi di archiviazione e distruggere i file sui ...

