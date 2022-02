Quanto ci manca un carnevale sfrenato (Di giovedì 24 febbraio 2022) carnevale, dove sei finito? Quando esistevi davvero, quando eri una cosa sfrenata e seria, poco prima della Quaresima rovesciavi le regole sociali. Ne sortiva un mondo capovolto: i servi venivano serviti dai padroni, la castità diveniva lussuria, la compostezza burla… Lo so, sei difficile perfino da concepire in una nazione di appassionati non di maschere bensì di mascherine, i covidomani, ma io sogno lo stesso, voglio immaginare la tua ricomparsa e che questa capovolga l’oppressione statale e globale restituendomi, per qualche giorno, le libertà perdute: la libertà di buttare (a qualsiasi ora!) la spazzatura in un cassonetto, la libertà di pagare sempre e dovunque qualsiasi importo in contanti, la libertà di fare bonifici bancari senza dover fornire umilianti giustificazioni, la libertà di entrare in un museo senza lasciapassare, la libertà di salire su un treno a ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022), dove sei finito? Quando esistevi davvero, quando eri una cosa sfrenata e seria, poco prima della Quaresima rovesciavi le regole sociali. Ne sortiva un mondo capovolto: i servi venivano serviti dai padroni, la castità diveniva lussuria, la compostezza burla… Lo so, sei difficile perfino da concepire in una nazione di appassionati non di maschere bensì di mascherine, i covidomani, ma io sogno lo stesso, voglio immaginare la tua ricomparsa e che questa capovolga l’oppressione statale e globale restituendomi, per qualche giorno, le libertà perdute: la libertà di buttare (a qualsiasi ora!) la spazzatura in un cassonetto, la libertà di pagare sempre e dovunque qualsiasi importo in contanti, la libertà di fare bonifici bancari senza dover fornire umilianti giustificazioni, la libertà di entrare in un museo senza lasciapassare, la libertà di salire su un treno a ...

