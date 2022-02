“Puniremo chiunque interferisca” | la dichiarazione di guerra di Putin

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Le circostanze ci impongono di intraprendere un’azione decisa e immediata“. Non l’ha definita ‘’ Vladimirl’operazione militare intrapresa nella notte nei confronti dell’Ucraina, quanto piuttosto un’azione per proteggere i cittadini del Donbass. Il presidente russo, quando a Mosca le lancette segnavano le 5:00, ha annunciato con un lungo discorso alla Nazione di aver dato l’autorizzazione alle truppe di agire all’estero. Vi raccomandiamo... Le immagini dell'attacco russo in Ucraina nelle stories di Cecilia Sala È cominciata l'invasione russa dell'Ucraina. I tentativi diplomatici sono falliti, si è profilato lo scenario peggiore per tutti. Da quel momento, numerosi missili hanno colpito punti militari e strategici situati, non ...