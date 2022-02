Juve, due soluzioni senza McKennie: il tridente è ancora possibile, ma serve coraggio con Locatelli (Di giovedì 24 febbraio 2022) La notizia dell’infortunio occorso a McKennie nella gara di Champions League è diventata ancora più brutta quando, ieri,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) La notizia dell’infortunio occorso anella gara di Champions League è diventatapiù brutta quando, ieri,...

Advertising

GiovaAlbanese : #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo c… - cmdotcom : #Juve, due soluzioni senza #McKennie: il tridente è ancora possibile, ma serve coraggio con #Locatelli… - sportli26181512 : Juve, due soluzioni senza McKennie: il tridente è ancora possibile, ma serve coraggio con Locatelli: La notizia del… - gilnar76 : Dybala via dalla Juve? Due club pronti a firmarlo a zero. L’indiscrezione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Dybala via dalla Juve? Due club pronti a firmarlo a zero. L'indiscrezione - -