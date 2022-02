Dario Daidone entra nel Cda dell’Irfis

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’avvocato, direttore del Servizio Legale del Policlinico “San Marco- G. Rodolico” di Catania e docente a contratto in materie giuridiche dell’Università degli Studi di Catania e dell’Università San Raffaele di Roma, è nominato come componente del Cda, la società finanziaria per il mediocredito di cui è azionista unico la Regione Siciliana. L’attivitàè rivolta a finanziare le piccole e medie imprese della Sicilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'avvocato, direttore del Servizio Legale del Policlinico 'San Marco - G. Rodolico' di Catania e docente a contratto in materie giuridiche dell'Università degli Studi di Catania e dell'Università ...

L'avvocato Dario Daidone, direttore del Servizio Legale del Policlinico "San Marco- G. Rodolico" di Catania e docente a contratto in materie giuridiche dell'Università degli Studi di Catania e dell'Un ...

"Ringrazio il presidente Musumeci, il presidente Gargano e i colleghi del CdA – ha dichiarato Daidone – per avermi accolto nella eccellente squadra dell'Irfis. Metterò al servizio della Società e dell ..."