Storie Italiane | Eleonora Daniele nella bufera | fa una gaffe e il web la massacra

Leggi su cityroma

(Di martedì 22 febbraio 2022) E’ finita al centro di una grossa polemica, nelle ultime ore, la celebre conduttrice televisiva. Polemica nata per le parole pronunciate nel corso della puntata diandata in ondamattina di ieri, lunedì 21 febbraio 2022. Ma esattamente, cosa è successo? Perchè molti telespettatori non hanno perso l’occasione di rivolgerle delle dure critiche sui social? Facciamo un po’ di chiarezza.diVa in onda tutte le mattine su Rai 1 l’appuntamento con ‘’. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma televisivo condotto daall’interno del quale ...