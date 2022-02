Malak Mattar ritrae il desiderio di libertà delle donne di Gaza

Advertising

Internazionale : Incontro con Malak Mattar, una giovane artista palestinese che con la sua pittura esprime femminilità, desiderio di… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Le donne di Malak Mattar e la crisi palestinese #MalakMattar #palestina @odettetapella - periodicodaily : Le donne di Malak Mattar e la crisi palestinese #MalakMattar #palestina @odettetapella - solospettacolo : La resilienza delle donne nei quadri di Malak Mattar - CatelliRossella : La resilienza delle donne nei quadri di Malak Mattar - Arte - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Malak Mattar

Internazionale

è una ragazza minuta, graziosa, vivace, con due occhi neri intensissimi, già sopravvissuta, a soli 22 anni, alle quattro guerre che ci sono state a Gaza. Tuttavia questo suo status di "...ROMA - Donne libere e combattive, modelli di vita e di resilienza: sono questi i soggetti dei quadri di una giovane artista palestinese,, che espone le sue opere per la prima volta in Italia dove ha in programma una serie di mostre (Rimini, Brescia, Napoli e Roma). E' giunta in Italia grazie ad AssoPace Palestina, l'...Malak Mattar è una ragazza minuta, graziosa, vivace, con due occhi neri intensissimi, già sopravvissuta, a soli 22 anni, alle quattro guerre che ci sono state a Gaza. Tuttavia questo suo status di ...(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Donne libere e combattive, modelli di vita e di resilienza: sono questi i soggetti dei quadri di una giovane artista palestinese, Malak Mattar, che espone le sue opere per la ...