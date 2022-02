Battistini ag Cragno | “Alessio al Napoli? A Giuntoli piace | ma deve agire”

Advertising

Cagliari_1920 : Battistini: «Cagliari? Squadra più forte mentalmente» #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Battistini (Ag. Cragno): «Alessio punta al Mondiale in Qatar, ha dimostrato di essere tra i più forti»… - CagliariNews24 : Le parole dell'agente di Cragno ???? - ilnapolionline : Battistini: 'Cragno punta ad andare ai Mondiali 2022' - - Calcio_Casteddu : ??? La salvezza del #Cagliari in primis ?? Giocarsi un posto al mondiale ?? Le parole dell'agente di #Cragno -

Ultime Notizie dalla rete : Battistini Cragno

Graziano, agente di, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli ...Graziano, agente tra gli altri di Alessio, è intervenuto a Radio Marte durante il programma ' Si gonfia la rete'Graziano Battistini, agente di Cragno, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, parlando dell’interessamento di Giuntoli per il suo assistito. Di ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Graziano Battistini, agente di Cragno: “Come sta il Cagliari? Con l’anno nuovo si è vista una squadra ...