Quattro persone smarrite in un bosco vengono recuperate dai Vigili del Fuoco (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo a Cupolo (Bn) – Disavventura nella serata di ieri per 4 persone smarritesi in un area boschiva in località San Marco ai Monti mentre percorrevano in auto le strade provinciali dell’hinterland beneventano ai confini con l’avellinese. A causa anche della fitta vegetazione di quelle colline, il conducente della vettura ha lasciato la provinciale ed ha imboccato probabilmente, per errore, una interpoderale che si inoltrava nel bosco: la strada, stretta ed impervia, che non ha consentito al conducente nemmeno di invertire il senso di marcia, si è alla fine rivelata senza uscita. A quel punto è stato inevitabile con il cellulare allertare i soccorsi. I malcapitati sono stati geolocalizzati dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento che hanno quindi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo a Cupolo (Bn) – Disavventura nella serata di ieri per 4si in un area boschiva in località San Marco ai Monti mentre percorrevano in auto le strade provinciali dell’hinterland beneventano ai confini con l’avellinese. A causa anche della fitta vegetazione di quelle colline, il conducente della vettura ha lasciato la provinciale ed ha imboccato probabilmente, per errore, una interpoderale che si inoltrava nel: la strada, stretta ed impervia, che non ha consentito al conducente nemmeno di invertire il senso di marcia, si è alla fine rivelata senza uscita. A quel punto è stato inevitabile con il cellulare allertare i soccorsi. I malcapitati sono stati geolocalizzati daideldel Comando Provinciale di Benevento che hanno quindi ...

