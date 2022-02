Pechino 2022: Bassino, 'esperienza olimpica non positiva, c'è un pizzico di delusione' (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - “Torno a casa qualche giorno per allenarmi, salto le gare di Crans Montana in Coppa del mondo per allenarmi a Livigno prima di andare a Lenzerheide e concentrami in vista degli appuntamenti di chiusura. L'esperienza olimpica non è stata certamente positiva, c'è un pizzico di delusione ma guardo avanti e prendo quanto di positivo mi hanno lasciato queste due settimane come sono solita fare, per portarlo in pista nelle prossime gare”. Così Marta Bassino dopo la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale nella gara a squadre dei Giochi invernali di Pechino. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. - (Adnkronos) - “Torno a casa qualche giorno per allenarmi, salto le gare di Crans Montana in Coppa del mondo per allenarmi a Livigno prima di andare a Lenzerheide e concentrami in vista degli appuntamenti di chiusura. L'non è stata certamente, c'è undima guardo avanti e prendo quanto di positivo mi hanno lasciato queste due settimane come sono solita fare, per portarlo in pista nelle prossime gare”. Così Martadopo la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale nella gara a squadre dei Giochi invernali di

