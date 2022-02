LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Edin in vantaggio 4-3 dopo otto mani (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Non precisissimo il punto piazzato da McMillan dietro alla guardia centrale svedese. Il nono end è comunque ancora molto giovane. 9.57 Edin non trema e piazza un draw perfetto, marcando un punto e riportandosi in vantaggio per 4-3 dopo otto mani. L’inerzia è però tutta in favore dei britannici, che adesso avranno finalmente a disposizione il martello. 9.55 Non riesce il doppio take-out di Edin. Gran Bretagna che può costringere la Svezia a marcare un solo punto. 9.53 Team GB che cambia strategia nel momento in cui entra in azione Mouat. Lo skip scozzese boccia il punto britannico e si posiziona con due stone gialle nella casa. 9.51 Gran ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Non precisissimo il punto piazzato da McMillan dietro alla guardia centrale svedese. Il nono end è comunque ancora molto giovane. 9.57non trema e piazza un draw perfetto, marcando un punto e riportandosi inper 4-3. L’inerzia è però tutta in favore dei britannici, che adesso avranno finalmente a disposizione il martello. 9.55 Non riesce il doppio take-out diche può costringere laa marcare un solo punto. 9.53 Team GB che cambia strategia nel momento in cui entra in azione Mouat. Lo skip scozzese boccia il punto britannico e si posiziona con due stone gialle nella casa. 9.51...

