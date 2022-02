Granarolo | trovati feti e resti umani in alcuni bidoni in un capannone | è mistero sulla loro provenienza

(Di sabato 19 febbraio 2022) È uno scenario sconvolgente quello che si è trovato davanti un giovane ragazzo che, incaricato di svuotare un magazzino a, in provincia di Bologna, ha apertofusti e vi ha trovato dentroimmersi, stando alle prime indagini, in formaldeide. È unciò che pare sia accaduto a: per ora ci sono solo ipotesi sull’origine dei, ma è stato ascoltato il titolare del magazzino. Si stanno profilando le ipotesi di reato di violazione di regolamento della polizia mortuaria ed illecito trattamento di rifiuti speciali., il ritrovamento nei barili dentro ilI fatti sono accaduti nella serata di mercoledì ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Feti conservati all'interno di alcuni fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali abban… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Feti conservati all'interno di alcuni fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali abbandonati… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Feti conservati all'interno di alcuni fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali abbandonati… - PAOLAMALACRIDA : RT @Agenzia_Ansa: Feti conservati all'interno di alcuni fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali abbandonati… - lupettorosso76 : RT @Agenzia_Ansa: Feti conservati all'interno di alcuni fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali abbandonati… -

Ultime Notizie dalla rete : Granarolo trovati

...l'orrenda scoperta avvenuta mercoledì sera nella zona industriale di, in provincia di Bologna . Erano abbandonati in un capannone, dove un ragazzo - 'robivecchi' della zona - li ha...Così, sentito dall'AGI, il sindaco didell'Emilia Alessandro Ricci, dopo il ritrovamento di una quarantina di fusti gialli, accatastati contro il muro di un capannone nella zona industriale ...È uno scenario sconvolgente quello che si è trovato davanti un giovane ragazzo che, incaricato di svuotare un magazzino a Granarolo, in provincia di Bologna, ha aperto alcuni fusti e vi ha trovato ...Scoperta shock nella zona industriale di Granarolo, dove, in un quarantina di fusti, sono stati trovati feti e resti umani. (BolognaToday) La macabra scoperta a Granarolo. Feti e altri resti umani nei ...