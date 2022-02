LIVE Skicross | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Simone Deromedis in grande spolvero | è ai quarti!

(Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.22: Al via tra poco il settimo ottavo di finale con: 7 SUI REGEZ Ryan 10 AUT ROHRWECK Johannes 23 SWE ANDEON Viktor 26 GER MUELLER Tobias 7.21: Vittoria netta del francese Place che sopravanza il canadese Schmidt. Sono loro a passare ai quarti 7.20: Cade subito il giapponese Furuno 17.19: Al via un altro ottavo che si preannuncia tiratissimo: 6 CAN SCHMIDT Jared 11 FRA PLACE Francois 22 JPN FURUNO Satoshi 27 SUI DETRAZ Romain 17.18. Millesimi permettono a Takats che butta avanti la mano di superare il turno ai danni del giapponese Sugai 7.17: Vince lo svedese E. Mobaerg mentre c’è arrivo al fotofinish tra Takats che era davanti prima del rettilineo finale e il giapponese Sugai che ha rimontato nel finale 7.14: Questi i protagonisti del quinto ottavo di finale: 3 JPN SUGAI Ryo 14 SWE MOBAERG Erik 19 AUT TAKATS ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Skicross Simone #Deromedis vola ai quarti di finale! Spettacolare run dell'azzurro che vince la propria… - News24_it : LIVE Olimpiadi Pechino: skicross, alle 7 gli ottavi, Deromedis testa di serie numero 8. Alle 8 la Wierer - La Gazze… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 18 febbraio in DIRETTA: Deromedis 7° nel seeding run si sogna nello skicross… - Romana40 : RT @azzurridigloria: ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Seguite la 14a giornata di gare alle #Olympics di #Beijing2022 col nostro LIVE! @Ita… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta LIVE: Nuova giornata di gare a Pechino. Deromedis 3° nelle sele… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Skicross

PROGRAMMA OLIMPIADI INVERNALI 18 FEBBRAIO Buongiorno e benvenuti alla direttatestuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Giorno 14 , ma in Cina si è già alla diciassettesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri cinque titoli e ci sarà ...Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella gara dimaschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi va in scena la prova di questa disciplina dello sci freestyle: si incomincia con il seeding run che ...Nel frattempo, Simone Deromedis manda in archivio la seeding run dello skicross con l'ottavo tempo. Alle 7 l'azzurro va a caccia della qualificazione ai quarti di finale.Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno cinque eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: halfpipe femminile e skicross maschile per lo ... 1200 ore complessive live ...