GF Vip | Provvedimento Disciplinare Per Alessandro Basciano!

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6, 42^ puntata: in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha dovuto dare una importante comunicazione ai concorrenti ed in particolar modo adBasciano. Il vippone ha avuto un comportamento che ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip 6, durante l’ennesima litigata con Sophie Codegoni. Così si è deciso di prendere unserio e lui ha minacciato di andare via. Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 42^ puntata: che cosa ha fattoBasciano per infrangere il regolamento Durante la 42^ puntata del Grande Fratello Vip 6, il conduttore Alfonso Signorini ha dovuto dare una comunicazione molto importante ai concorrenti. Una comunicazione che ha riguardato da vicino ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano vuole lasciare la Casa dopo il provvedimento disciplinare! - filufilo : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : - infoitcultura : Gf Vip, la frase di Katia su Sophie dopo il provvedimento contro Basciano: i fan non lo accettano - akirarossi : @mickyCREE Chiariamo che Lulù nella famosa puntata ( 29 novembre ) era stata già nominata dal gruppo. Quindi il pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Provvedimento

ALESSANDRO BASCIANOAL GF/ Signorini: "In nomination d'ufficio" ALESSANDRO BASCIANO, SIGNORINI: "SE NE VUOLE ANDARE? CE NE FAREMO UNA RAGIONE" Ma non è finita qui perchè anche ad ...Sophie Codegoni: 'Delia ha dato uno schiaffo ad Alex' Durante la diretta di ieri sera del Grande FratelloAlessandro Basciano è stato mandato in nomination, comedisciplinare per i suoi comportamenti e per aver infranto una delle regole del gioco. Il concorrente è stato duramente ...Ecco cosa ne pensa il web C’è chi lo difende, c’è chi no. Alessandro Basciano e il provvedimento preso dal Grande Fratello Vip nei suoi confronti sta facendo discutere sul web. Ieri sera dopo ...Altro argomento di discussione, il provvedimento disciplinare preso nei confronti di ... che lo ha messo a rischio eliminazione nella la prossima puntata del Grande Fratello Vip. Ma arriviamo ai dati ...