Biathlon | Pechino 2022 | Jakov Fak non farà la mass start | entra Cheng Fangming Beffato Thomas Bormolini | primo degli esclusi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche per quanto concerne l’ultima gara del programma dedicato alalle Olimpiadi Invernali dic’è un solo cambio nellalist definitiva rispetto a quella provvisoria rilasciata nei giorni scorsi. Oggi, venerdì 18 febbraio, alle ore 10.00 italiane, si disputerà la 15 kmmaschile: non partirà lo slovenoFak, che sarà sostituito dal cinese, prima riserva.: l’azzurro era infatti la seconda delle riserve ed aveva bisogno di un’altra rinuncia per essere in gara oggi. Alloper l’Italia ci saranno così due ...

Advertising

RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - zazoomblog : Biathlon Pechino 2022: Irina Kazakevich prende il posto di Ingrid Landmark Tandrevold nella mass start - #Biathlon… - zazoomblog : Biathlon Pechino 2022: Irina Kazakevich prende il posto di Ingrid Landmark Tandrevold nella mass start - #Biathlon… - news_mondo_h24 : Olimpiadi Pechino 2022, i risultati del 18 febbraio: è il giorno della mass start di biathlon - neveitaliasport : RT @neveitalia: Wierer sogna un'altra medaglia nella Mass Start, Roeiseland per il poker: si parte alle 8.00 #beijing2022 #biathlon @AleBer… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Pechino

...30 - SPEED SKATING: 1000 metri uomini - David Bosa (Jeffrey Rosanelli riserva) ore 10:00 -:...30 - BOB: seconda manche bob a 2 donne LE OLIMPIADI DI2022 IN TV La passione per il più ...Medagliere Olimpiadi2022/ Diretta risultati classifica: la Norvegia domina Attenzione però soprattutto al, perché è stato modificato il programma e di conseguenza oggi oltre agli ...Anche per quanto concerne l’ultima gara del programma dedicato al biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 c’è un solo cambio nella startlist definitiva rispetto a quella provvisoria ...La diretta testuale della mass start femminile del biathlon, valida per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tutto pronto al National Biathlon Center per l’ultima gara olimpica. Tutte le medagliate ...