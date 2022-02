Ucraina | ' I separatisti hanno colpito un asilo' La replica | Kiev ha aperto il fuoco quattro volte

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ( Osce ) ha registrato nelle prime ore di oggi "episodi di bombardamenti multipli lungo la linea di contatto nell'orientale": lo ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Ucraina L'Osce ha registrato nelle prime ore di oggi 'episodi di bombardamenti nella parte orientale': lo riporta… - repubblica : Ucraina, i separatisti del Donbass: 'Attacchi contro di noi con colpi di mortaio'. Kiev smentisce - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Crisi Ucraina LIVE: scontri nel Donbass tra separatisti russi e forze Kiev Torna a salire la tensione tra Ucraina e Rus… - infoitinterno : Ucraina, separatisti filorussi accusano forze governative di aver perpetrato attacchi Da Reuters - GiacomoStiffan : Notizie di bombardamenti nell'est dell'Ucraina. I separatisti filorussi mostrano foto di bambini morti, peccato sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina separatisti

... ha affermato all'agenzia di stampa Reuters durante una conversazione telefonica - secondo quanto riportato online - un addetto stampa dell'Operazione Join Forces. Iappoggiati ...... "Via le truppe in sei mesi, più soldati in Niger" Il Principe Andrea pagherà i 14 milioni a Virginia Giuffre grazie all'aiuto della Regina- Russia, le notizie di oggi. I...Voci discordanti accompagnano la crisi ucraina. La Russia afferma che si sta ritirando, ma gli Usa non ci credono. Mosca accusa l'esercito ucraino di attaccare i separatisti del Donbass, ma Kiev nega.Ucraina, sale la tensione nella parte orientale del Paese, con il Cremlino che denuncia 'provocazioni' di Kiev nel Donbass e avverte che la situazione al confine tra Russia e ...