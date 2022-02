Sofia Goggia torna in Italia: le Fiamme Gialle l’accolgono a Malpensa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Calorosa accoglienza da parte delle Fiamme Gialle all’aeroporto di Milano Malpensa per Sofia Goggia, atterrata oggi con un volo proveniente da Pechino, dopo la storica impresa dell’Olimpiade cinese. Ad attenderla i militari del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle guidati dal Comandante del Gruppo Polisportivo e dal Comandante del V Nucleo Atleti di Predazzo, oltre ai colleghi dello scalo aeroportuale di Milano-Malpensa con in testa il Comandante del Gruppo Malpensa che insieme hanno voluto approfittare della breve sosta per trasmettere a Sofia affetto e orgoglio per la comune appartenenza al Corpo. Presente anche il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori. In aeroporto Sofia ha ricevuto un omaggio floreale da parte ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) Calorosa accoglienza da parte delleall’aeroporto di Milanoper, atterrata oggi con un volo proveniente da Pechino, dopo la storica impresa dell’Olimpiade cinese. Ad attenderla i militari del Gruppo Sciatoriguidati dal Comandante del Gruppo Polisportivo e dal Comandante del V Nucleo Atleti di Predazzo, oltre ai colleghi dello scalo aeroportuale di Milano-con in testa il Comandante del Gruppoche insieme hanno voluto approfittare della breve sosta per trasmettere aaffetto e orgoglio per la comune appartenenza al Corpo. Presente anche il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori. In aeroportoha ricevuto un omaggio floreale da parte ...

