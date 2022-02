Utenti Facebook nuovamente nei guai? Attenti a LOC l’estensione di Chrome che mette a rischio i nostri dati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gli Utenti di Facebook devono fare attenzione a una estensione di Google Chrome che potrebbe mettere a rischio i loro dati sensibili. Per questo l’estensione è stata bloccata dal browser Brave, i cui sistemi la riconoscono come rischiosa perché potrebbe esporre a furti digitali i dati di moltissimi Utenti del noto social network. Attenzione alla privacy ed all’estensione LOC di Chrome – Adobe Stockl’estensione in questione si chiama LOC e, tra le varie funzionalità di cui è dotata, permette anche di scaricare i messaggi su Facebook, cambiare le impostazioni della privacy dei post pubblicati dagli Utenti e anche ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Glididevono fare attenzione a una estensione di Googleche potrebbere ai lorosensibili. Per questoè stata bloccata dal browser Brave, i cui sistemi la riconoscono comesa perché potrebbe esporre a furti digitali idi moltissimidel noto social network. Attenzione alla privacy ed alLOC di– Adobe Stockin questione si chiama LOC e, tra le varie funzionalità di cui è dotata, peranche di scaricare i messaggi su, cambiare le impostazioni della privacy dei post pubblicati daglie anche ...

CottarelliCPI : Meta considera la possibile chiusura di Facebook e Instagram in UE se non si permetterà di processare i dati degli… - lillydessi : «Violentata nel Metaverso da tre utenti in un minuto»: l'allarme choc di una tester. Facebook corre ai ripari -… - macitynet : Metaverso, i dati in mano a Facebook preoccupano gli utenti - _rjardon : RT @ModenaDintorni: 361^ edizione del Concorso Fotografico #PhotooftheWeek® La foto vincitrice del concorso fotografico Photo of the Week… - hoopygang : Meta lancia in Francia Facebook News, spazio riservato ai contenuti giornalistici, dando maggiore visibilità ai med… -