“Tu sei fuori di testa”. GF Vip, tensione alle stelle dopo la diretta: lite tra Lulù e Giucas Casella (Di martedì 15 febbraio 2022) Manca poco alla finale del GFVIP e, a poche settimane dalla conclusione, è arrivato il momento di scegliere il secondo finalista della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. dopo l’ingresso nella casa di Alex Belli, che ovviamente ha scombussolato i già precari equilibri, è stato il momento della nomination. Prima della votazione Alfonso Signorini ha svelato il nome del concorrente eliminato e tra Kabid Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino proprio quest’ultimo, come da previsione, ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip. dopo i saluti di rito è stato il momento delle nomination. I concorrenti del GF Vip 6 hanno dovuto scegliere chi tra i loro compagni merita di arrivare in finale, scegliendo col cuore o per strategia. La prima a prendere la sua decisione è stat Delia, che ha dato il suo voto a Manila.Miriana vota ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Manca poco alla finale del GFVIP e, a poche settimane dalla conclusione, è arrivato il momento di scegliere il secondo finalista della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.l’ingresso nella casa di Alex Belli, che ovviamente ha scombussolato i già precari equilibri, è stato il momento della nomination. Prima della votazione Alfonso Signorini ha svelato il nome del concorrente eliminato e tra Kabid Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino proprio quest’ultimo, come da previsione, ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip.i saluti di rito è stato il momento delle nomination. I concorrenti del GF Vip 6 hanno dovuto scegliere chi tra i loro compagni merita di arrivare in finale, scegliendo col cuore o per strategia. La prima a prendere la sua decisione è stat Delia, che ha dato il suo voto a Manila.Miriana vota ...

Advertising

WARNERMUSICIT : Fabrizio Moro con la sua emozionante ‘Sei tu’ ospite a Domenica In! ? ‘La mia voce’ il suo nuovo album è fuori ovun… - Link4Universe : Quando sei fuori per fare foto naturalistiche ma ti ritrovi a fare da cuscino <3 - giami76 : RT @sharmstyles: “sono bravissimo a letto, tiro fuori un piccolo animale” michele sei il mio spirito guida - chri_sorridimi : giudicheranno perché si sentono migliori ma non lo devi permettere perché TU PUOI sconfiggere tutti con quel sorris… - straykisswoh : @BangSeri1 TI DEVO DISTILLARE TUTTI I PROGRAMMI PER MODIFICARE LE FOTO DAL TELEFONO SEI FUORI CONTROLLO -