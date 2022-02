Advertising

Epesses59Tigre : RT @fattoquotidiano: Pnrr, il convegno su digitalizzazione e smart working con Conte, Speranza e Tridico: la diretta - Divorex8 : RT @fattoquotidiano: Pnrr, il convegno su digitalizzazione e smart working con Conte, Speranza e Tridico: la diretta - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Pnrr, il convegno su digitalizzazione e smart working con Conte, Speranza e Tridico: la diretta - fattoquotidiano : Pnrr, il convegno su digitalizzazione e smart working con Conte, Speranza e Tridico: la diretta - Debora72174569 : RT @InuUrbanistica: Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la pianificazione in un articolo del segretario generale dell'INU Francesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr convegno

Il Fatto Quotidiano

... grazie ai fondi dele non solo. Il 5G è parte di questa trasformazione. Noi stiamo lavorando ... Enrico Giovannini, in occasione deldi Ericsson 'Imagine Possible'.Roma, 15 feb 15 feb - Parlando di priorita' del"siamo nel campo del digitale, quindi credo che sia prioritaria la formazione permanente di ... intervenendo aldi Ericsson Italia 'Imagine ...“Per questo all’interno dei fondi inerenti il PNRR, ha dichiarato Lo Giudice ... Il Polifunzionale è stato progettato per meeting e convegni, ma poi l’impresa fallì e rimase solo il rustico. Al primo ...In giornata, parlando di priorità del Pnrr, è intervenuto anche Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca, al convegno di Ericsson Italia Imagine possible. "Siamo nel campo del ...