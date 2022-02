Lazio, guai per il giocatore: c’è la lesione, i tempi di recupero! (Di martedì 15 febbraio 2022) Per Lazio sono in arrivo guai davvero seri! Già, Sarri ed i suoi uomini vivono nelle montagne russe, fra ottime prestazioni in campionato (lo testimoniano le ultime due vittorie nette e senza storia contro Fiorentina e Bologna) e pessime in Coppa Italia (pesa la bruciante sconfitta con i milanisti per 4-0). Ma almeno dal punto di vista infortuni e problemi fisici, i biancocelesti possono sorridere (out solo il titolarissimo Acerbi). O meglio, potevano: è notizie di pochi minuti fa dello stop di una pedina preziosissima per il tecnico ma non solo, per tutto il club! Lazio, guai in difesa: si ferma Lazzari! Previsto un lungo stop Lazio, Lazzari, infortunio Questa proprio non ci voleva! Proprio quando finalmente stava trovando il suo spazio nell’undici titolare, Manuel Lazzari è stato costretto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Persono in arrivodavvero seri! Già, Sarri ed i suoi uomini vivono nelle montagne russe, fra ottime prestazioni in campionato (lo testimoniano le ultime due vittorie nette e senza storia contro Fiorentina e Bologna) e pessime in Coppa Italia (pesa la bruciante sconfitta con i milanisti per 4-0). Ma almeno dal punto di vista infortuni e problemi fisici, i biancocelesti possono sorridere (out solo il titolarissimo Acerbi). O meglio, potevano: è notizie di pochi minuti fa dello stop di una pedina preziosissima per il tecnico ma non solo, per tutto il club!in difesa: si ferma Lazzari! Previsto un lungo stop, Lazzari, infortunio Questa proprio non ci voleva! Proprio quando finalmente stava trovando il suo spazio nell’undici titolare, Manuel Lazzari è stato costretto ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio guai Lega, rissa fra deputati. "Sud postificio clientelare". "No, Salvini aveva un progetto" Un passato da ultrà in Curva Nord che gli ha creato non pochi guai giudiziari (tutti superati ... Perché poi è il turno di Francesco Zicchieri, eletto nel Basso Lazio: 'Condivido con Pina , pensiamo ...

Atalanta - Juve è spareggio per la Champions, la Lazio sorride e la Roma cerca il rilancio I guai più grossi ce li ha però Dionisi, costretto a rinunciare sia a Scamacca che a Raspadori: il ... Ha già fatto il proprio dovere invece la Lazio di Sarri , tornata a sorridere dopo la vittoria sul ...

Lazio, guai muscolari per l'obiettivo Miranchuk: due settimane fuori Corriere dello Sport Porto Lazio, dubbio in attacco per Sarri: ballottaggio sugli esterni Maurizio Sarri prepara la trasferta di Europa League contro il Porto. L’allenatore della Lazio, come riportato da Il Tempo, avrebbe un solo grande dubbio che riguarderebbe l’attacco; in particolar ...

Infortunio Lazzari: guaio muscolare alla coscia! Le ultime È inaccettabile continuare a vedere prestazioni di questo tipo, la fotocopia sbiadita del Bologna di inizio stagione deve tornare a colorarsi Al di là del rigore concesso alla Lazio, sicuramente ...

