Report settimanale: il prezzo di Ether potrebbe tornare a 1.700$ secondo il rapporto Bloomberg (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli analisti di Bloomberg prevedono che Ether arriverà a 1.700$ prima di salire di nuovo Bybit Exchange ha annunciato una partnership con Cabital per portare più integrazioni sulla rampa Il legislatore canadese presenta un conto per promuovere la crescita del settore delle criptovalute Il settore delle criptovalute ha visto di tutto nella seconda settimana di febbraio, dalla volatilità del mercato alle principali partnership all'interno del settore. Ecco una carrellata delle notizie principali che potreste esservi persi Gli analisti di Bloomberg prevedono che Ethereum torni a quota 1.700$ Mentre i mercati faticano a riprendersi dalla crisi di gennaio, Ethereum potrebbe non ancora essere fuori pericolo. Un team di analisti di ...

