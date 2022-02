Advertising

blablablangi : -tirare fuori, sulla strada un traffico pazzesco arriviamo sulla strada per Lecco e c'è un incidente, siamo stati q… - telodogratis : Incidente mortale sulla A 20, perde la vita un motociclista: aveva 58 anni - Nazione_Arezzo : Incidente sulla Sr 71 con due feriti - Borderline_24 : Bari, incidente sulla statale 16 all'altezza di Santo Spirito: lunghe #Code e disagi - infotemporeale : Spigno Saturnia / Incidente sulla superstrada Formia-Cassino, muore uno dei conducenti coinvolti -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

Ma non è stato l'uniconella giornata di ieri, che ha visto ben sette interventi del ... Due uomini inoltre hanno sbattuto violentementeneve ghiacciata: un ventiduenne di Lercara Friddi ......di Stato Usa Blinken ha ribadito ieri che " Mosca potrebbe simulare o provocare unper ... Ma, ha chiarito, si continuastrada "della diplomazia". SU UCRAINA E RUSSIAAllarme di Confcommercio Siracusa sul caro bollette: gli aumenti per gli esercenti vanno fino al 110%. Aziende ad un passo dalla chiusura. 09:02A fuoco cumuli di rifiuti a Borgo Nuovo e Ciaculli, ...L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna sulla sicurezza stradale “Quando Guidi, Guida e basta”, promossa da Anas, in collaborazione con Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ...