Dati settimanali, curva dei contagi ancora in discesa (-30%). E diminuiscono anche i decessi (Di lunedì 14 febbraio 2022) I morti sono stati 378 in meno (54 al giorno). I casi scendono sotto il mezzo milione e gli ospedali si continuano a svuotare. Quattro Regioni passeranno dall'arancione al giallo Leggi su repubblica (Di lunedì 14 febbraio 2022) I morti sono stati 378 in meno (54 al giorno). I casi scendono sotto il mezzo milione e gli ospedali si continuano a svuotare. Quattro Regioni passeranno dall'arancione al giallo

Advertising

MicK_ele : @RobertoZanatta0 @Simonaguer @SilvestriMd I pallini settimanali? Con tutti i ritardi di notifiche, dati odierni non… - gstarwind : @mbx1900 Insisto che la comunicazione è errata. Si, sono un po' in rompiballe. Ma non è vero che il vaccino perde e… - PatriziaPezzel2 : RT @MIsocialTW: Disponibili i dati di monitoraggio settimanali sull’andamento pandemico in ambito scolastico, relativi al periodo 31 gennai… - 01megamind10 : RT @Radio1Rai: ??#Covid In calo i ricoveri in tutte le fasce di età 0-19 anni, i cui contagi da inizio pandemia sono stati 2,5mln, con 44 de… - z0na : #BASTAgreenpass Numero aggregato di decessi per gruppo di età. Grafico che mostra il numero totale di decessi sett… -