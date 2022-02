Conte li strappa all’Inter | i due fedelissimi volano a Londra

(Di lunedì 14 febbraio 2022) De Vrij e Vidal per Antonio: il tecnico del Tottenham potrebbe riabbracciare due protagonisti dell’Inter da scudetto Antoniopunta are due calciatori. Il tecnico leccese vuole portare a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Marcellari77 : Per fortuna Antonio Conte ci strappa un sorriso - polato_maurizio : Di Maio lascia il Comitato di garanzia 5 Stelle e ‘strappa’ con Conte: per i vertici “mina l’unità”… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte strappa

Calciomercatonews.com

... sospesa la nomina dia capo dei grillini: decapitati i vertici del Movimento Di Maio lascia il Comitato di garanzia 5 Stelle e '' con: per i vertici 'mina l'unità' "Le delibere ...e Di Battista hanno interesse a stoppare le velleità di Di Maio e si impunterebbero sul ... Risultato finale: se Salvini, il Carroccio che conta rimane sulle posizioni moderate di ...Antonio Conte punta a strappare due calciatori all’Inter. Il tecnico leccese vuole portare a Londra il difensore Stefan de Vrij ed il centrocampista Arturo Vidal per alzare il tasso d’esperienza del ...Momento non facile per Antonio Conte ed il suo Tottenham, che ha inanellato due sconfitte consecutive in Premier League – dove finora il nuovo tecnico degli Spurs era imbattuto – con conseguente ...