Unghie 2022: colori, idee e nail art dedicate ai viaggi (Di domenica 13 febbraio 2022) nail Art 2022 dedicata al mondo dei viaggi e delle vacanze: ecco le idee a cui ispirarsi per delle Unghie pazzesche. L’amore per i viaggi non è qualcosa che si può facilmente dimenticare. Chi prima era sempre con la valigia pronta o lo zaino in spalla sta, più di altro, soffrendo per la mancanza dei L'articolo è apparso prima sul sito viaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 13 febbraio 2022)Artdedicata al mondo deie delle vacanze: ecco lea cui ispirarsi per dellepazzesche. L’amore per inon è qualcosa che si può facilmente dimenticare. Chi prima era sempre con la valigia pronta o lo zaino in spalla sta, più di altro, soffrendo per la mancanza dei L'articolo è apparso prima sul sitoNews.com

Advertising

Noibiancocelest : Lazio – Bologna, Immobile: “Champions League? Ci stiamo provando con le unghie e con i denti” - Cosmopolitan_IT : Tutte i buoni motivi per non perdere le tendenze Y2K per le unghie (ma c'è un ma) - AndreaAAmato : Angelo Guglielmi: 'Donatella Raffai, unghie insanguinate che grondavano umanità' @Raiofficialnews @RaiTre… - tvzoomitalia : Angelo Guglielmi: 'Donatella Raffai, unghie insanguinate che grondavano umanità' @Raiofficialnews @RaiTre… - IOdonna : Tra cuori disegnati, unghie rosse e nude ecco le manicure perfette da sfoggiare a San Valentino -