Case popolari, anni prima di avere le chiavi e nell'attesa... si muore (Di domenica 13 febbraio 2022) Quando, il 12 ottobre 2018, la signora Ghidei riceveva la lettera del dipartimento politiche abitative in cui le veniva comunicata l'assegnazione di un alloggio popolare, sembrava che le cose fossero sul punto di cambiare, finalmente. Invece le... Leggi su europa.today (Di domenica 13 febbraio 2022) Quando, il 12 ottobre 2018, la signora Ghidei riceveva la lettera del dipartimento politiche abitative in cui le veniva comunicata l'assegnazione di un alloggio popolare, sembrava che le cose fossero sul punto di cambiare, finalmente. Invece le...

Advertising

cdifoggia : RT @ASparaciari: Su 252 milioni del #Pnrr per le case popolari lombarde, 72 vanno ai comuni in provincia di #Brescia. A quelli di Milano so… - telodogratis : Case popolari, anni prima di avere le chiavi e nell’attesa… si muore - pameladiverona : RT @ASparaciari: Su 252 milioni del #Pnrr per le case popolari lombarde, 72 vanno ai comuni in provincia di #Brescia. A quelli di Milano so… - PaoloFM : RT @ASparaciari: Su 252 milioni del #Pnrr per le case popolari lombarde, 72 vanno ai comuni in provincia di #Brescia. A quelli di Milano so… - SignorAldo : RT @ASparaciari: Su 252 milioni del #Pnrr per le case popolari lombarde, 72 vanno ai comuni in provincia di #Brescia. A quelli di Milano so… -