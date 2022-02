Milano, un operaio morto e un altro in gravissime condizioni: sono precipitati in un vano ascensore a piazzale Loreto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati all’interno del vano ascensore mentre installavano la cabina in un palazzo di Milano adiacente piazzale Loreto, nel pieno centro del capoluogo lombardo. L’incidente è avvenuto in uno stabile in viale Monza 2 pochi minuti prima delle 14. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i due lavoratori sono caduti da un’altezza di circa 20 metri mentre montando un ascensore. L’operaio di 55 anni è morto sul colpo mentre il collega di 26 è stato trasferito all’ospedale Niguarda. Sul posto è stata inviata anche la polizia che sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Une unè ricoverato indopo essereall’interno delmentre installala cabina in un palazzo diadiacente, nel pieno centro del capoluogo lombardo. L’incidente è avvenuto in uno stabile in viale Monza 2 pochi minuti prima delle 14. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i due lavoratoricaduti da un’altezza di circa 20 metri mentre montando un. L’di 55 anni èsul colpo mentre il collega di 26 è stato trasferito all’ospedale Niguarda. Sul posto è stata inviata anche la polizia che sta ...

zluca2 : RT @Lacasespoglia: #morirediLavoro?? Milano, viale Monza Un operaio morto, un altro gravissimo. Anche oggi, a #Brunetta tocca far fare le s… - Lacasespoglia : #morirediLavoro?? Milano, viale Monza Un operaio morto, un altro gravissimo. Anche oggi, a #Brunetta tocca far fare… - Giorno_Milano : Un braccio sotto la pressa Operaio in rianimazione - Zepset1969 : RT @greygooseonice: Grave un operaio edile caduto da ponteggio sul quale lavorava a Cernusco sul Naviglio (#Milano) Questo non è un inciden… -