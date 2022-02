Jesolo, cartello contro Federica Pellegrini. Lei risponde: “Vieni a dirmelo in faccia” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Lungomare quella tr*** di Federica Pellegrini”. Così l’arenile di Jesolo, dedicato alla campionessa, è stato modificato da alcuni vandali. Offese alla nuotatrice sul cartello che originariamente riporta la scritta ‘Lungomare delle Stelle’, in riferimento proprio a Pellegrini. “Che si tratti di una goliardata, di un atto vandalico, di uno scherzo di carnevale di cattivo gusto, o di un attacco personale, – ha commentato il presidente di Federconsorzi Arenili, Renato Martin – è comunque un gesto da condannare con forza. È una offesa nei confronti di una ragazza che possiamo considerare come nostra concittadina”. Sull’episodio si è espressa la stessa Federica Pellegrini, che con un video su Instagram ha riposto così: “Non fate vedere queste storie ai bambini perché devo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Lungomare quella tr*** di”. Così l’arenile di, dedicato alla campionessa, è stato modificato da alcuni vandali. Offese alla nuotatrice sulche originariamente riporta la scritta ‘Lungomare delle Stelle’, in riferimento proprio a. “Che si tratti di una goliardata, di un atto vandalico, di uno scherzo di carnevale di cattivo gusto, o di un attacco personale, – ha commentato il presidente di Federconsorzi Arenili, Renato Martin – è comunque un gesto da condannare con forza. È una offesa nei confronti di una ragazza che possiamo considerare come nostra concittadina”. Sull’episodio si è espressa la stessa, che con un video su Instagram ha riposto così: “Non fate vedere queste storie ai bambini perché devo ...

