Acquolina – Roma

(Di sabato 12 febbraio 2022)Via del Vantaggio, 14 – 00186Tel. 06/3201590 Sito Internet: www.ristorante.it Tipologia: pesce Prezzi: menù degustazione: 90, 120, 150 euro Giorno di chiusura: Domenica sera, Lunedì e Martedì; da Mercoledì a Sabato aperti solo a cena OFFERTA Si conferma come una delle migliori tavolene prevalentemente di pesce questo ristorante situato all’interno del The FirstArte Hotel di Via del Vantaggio, a pochi passi da Piazza del Popolo. Alla guida della cucina c’è Daniele Lippi, giovane e talentuoso chef che fa del rispetto della materia prima il punto da cui partire per l’elaborazione dei piatti che compongono i tre menù degustazione: Periplo, un viaggio di 6 portate a ...