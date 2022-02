Calciomercato Juventus, il sostituto di Dybala arriva dal Barcellona (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Secondo il quotidiano spagnolo Sport, la Juventus avrebbe offerto alla squadra catalana 30 milioni di euro più il cartellino di Dybala per aggiudicarsi il cartellino dell'attaccante olandese Depay. La Juve, dunque, avrebbe rilanciato forte per portare a Torino l'attaccante olandese. Dopo la cessione di Higuain, infatti, Marotta e Paratici avrebbero bisogno di un nuovo centravanti che possa diventare l'erede dell'argentino. Il Barcellona, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti alla squadra bianconera e vorrebbe ricevere almeno 40 milioni di euro per lasciar partire Depay.? Calciomercato Juventus, ottimista per il Barcellona in sostituzione di Dybala. La trattativa potrebbe iniziare nelle prossime settimane, con la Juventus che ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Secondo il quotidiano spagnolo Sport, laavrebbe offerto alla squadra catalana 30 milioni di euro più il cartellino diper aggiudicarsi il cartellino dell'attaccante olandese Depay. La Juve, dunque, avrebbe rilanciato forte per portare a Torino l'attaccante olandese. Dopo la cessione di Higuain, infatti, Marotta e Paratici avrebbero bisogno di un nuovo centravanti che possa diventare l'erede dell'argentino. Il, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti alla squadra bianconera e vorrebbe ricevere almeno 40 milioni di euro per lasciar partire Depay.?, ottimista per ilin sostituzione di. La trattativa potrebbe iniziare nelle prossime settimane, con lache ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juventus - Sassuolo, Coppa Italia: il tabellino Commenta per primo Juventus - Sassuolo 2 - 1 Marcatori: pt 3' Dybala (J), 24' Traoré (S); st 43' Vlahovic (J). Assist: pt 24' Scamacca (S). Juventus (4 - 2 - 3 - 1): Perin; De Sciglio (16' st Morata), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria (16' st Locatelli), Arthur (25' st Rabiot); Cuadrado, Dybala, McKennie; Vlahovic (45' st Kaio Jorge).

Juve - Sassuolo, Dionisi: 'Meritavamo i supplementari, niente Roma per Scamacca e Raspadori' Commenta per primo L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi ha dichiarato a Canale 5 dopo la sconfitta sul campo della Juventus in Coppa Italia: 'Sono contento della prestazione, ma è un peccato. Penso che ci siamo spartiti un tempo per uno: nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, nella ripresa ci hanno schiacciato ...

Calciomercato Juve: due grandi nomi per la difesa Calciomercato.com Vlahovic dopo Juve-Sassuolo: "La Fiorentina? Sarà una partita come le altre" Io sto pensando solo alla partita e a vincere, le altre cose non mi interessano tanto - ha detto a SportMediaset - Sarà una partita come le altre, noi siamo qui per giocare a calcio" Dopo poche ...

Juve di corto muso col Sassuolo: l'accoglienza dei tifosi viola a Dusan il Magnifico (CalcioMercato.it) La Juve soffre col Sassuolo, vince 2-1 e va in semifinale con la Fiorentina - Leggi la notizia: CLICCA ! Sampdoria, il trustee Vidal: "Per il passaggio societario pensiamo a termini ...

