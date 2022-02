Antonio Modugno e Delia Duran: cosa sta nascendo tra i due concorrenti? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Antonio Modugno e Delia Duran si ritagliano un momento di intimità. Ecco cosa sta succedendo tra loro Dopo il momento di sconforto avuto lo scorso lunedì sera al termine della puntata, Antonio Modugno torna a parlare di sè e delle sue emozioni e decide di farlo con Delia Duran. Tra i due, pare stia nascendo una tenera e disinteressata amicizia, fatta di confronti leali e sinceri ma, soprattutto di reciproci sfoghi. Antonio, ormai deluso dagli atteggiamenti di Gianluca, decide di farsi conoscere meglio dalla modella e, senza troppi giri di parole, dichiara di essere un ragazzo molto fragile e sensibile: “tendo ad aprirmi poco con le persone, non per cattiveria ma per protezione. Essendo una persona ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022)si ritagliano un momento di intimità. Eccosta succedendo tra loro Dopo il momento di sconforto avuto lo scorso lunedì sera al termine della puntata,torna a parlare di sè e delle sue emozioni e decide di farlo con. Tra i due, pare stiauna tenera e disinteressata amicizia, fatta di confronti leali e sinceri ma, soprattutto di reciproci sfoghi., ormai deluso dagli atteggiamenti di Gianluca, decide di farsi conoscere meglio dalla modella e, senza troppi giri di parole, dichiara di essere un ragazzo molto fragile e sensibile: “tendo ad aprirmi poco con le persone, non per cattiveria ma per protezione. Essendo una persona ...

Advertising

MiriamBarbanen2 : @GrandeFratello Ciao sono Miriam 34 anni vorrei dedicare una canzone ad Antonio Modugno visto che in questi giorni… - fraancescog : Portiamo Antonio Modugno e Barù in finale per la parte maschile. Così non abbiamo l’iguana. #clubshowitalia @MontegrandeS - paxfuit : antonio modugno si fa valere grande qntonino tiktoker - Pow_Wow_Indian : RT @Pow_Wow_Indian: Franco Modugno 16 12 2015 viene eletto giudice costituzionale dal Parlamento su indicazione del M5S al trentaduesimo s… - Pow_Wow_Indian : Franco Modugno 16 12 2015 viene eletto giudice costituzionale dal Parlamento su indicazione del M5S al trentaduesi… -