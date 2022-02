Mancano i docenti, le scuole li ricercano da MAD. Elenco avvisi ancora attivi aggiornato (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici che ricercano supplenti in varie classi di concorso per coprire le cattedre scoperte. Le supplenze hanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe di concorso A027 Matematica e fisica alla cdc A042 Scienze e tecnologie meccaniche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici chesupplenti in varie classi di concorso per coprire le cattedre scoperte. Le supplenze hanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe di concorso A027 Matematica e fisica alla cdc A042 Scienze e tecnologie meccaniche. L'articolo .

Advertising

AndcoSeve : Un altro anno orribile per le supplenze E così si configura #Bianchi il futuro a zero opportunità per il futuro de… - TheUnwriters : @avebc Dal punto di vista sanitario nessuno...basti pensare che ci sono docenti nelle scuole dei miei figli che man… - Ruuf33 : RT @Rosalba_Falzone: - Rosalba_Falzone : - orizzontescuola : Supplenze, mancano docenti. “Tutti possono insegnare tutto” non può diventare la regola -