"Bruno Barbieri – Sosia": il docu-film approda su Sky (Di martedì 8 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio alle 20,10 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva "Bruno Barbieri – Sosia" in prima TV assoluta. Il docu-film ha come protagonista lo chef pluristellato Bruno Barbieri, uno dei più amati giudici di MasterChef Italia. Esperto di hotellerie come è emerso già in "4 hotel", ha deciso di impegnarsi in questo progetto cinematografico che spiega molto della sua vita. Se vuoi seguirlo, dovresti approfittare delle numerose offerte Sky e fare un abbonamento! Non perdere tempo: approfitta dell'offerta per abbonarti a Sky La trama Il docu-film atteso su Sky ha come scopo quello di cercare di far emergere gli impegni variegati e camaleontici della vita quotidiana dello chef a 5 stelle. Si tratta di una produzione ...

